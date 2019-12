Un motivo in più per votare prima possibile, il referendum sul taglio dei parlamentari. Perché proprio non ne vogliono sapere di essere sforbiciati. Ma a casa andranno lo stesso. E’ inevitabile, anche se arriveranno i famosi esperti di tutto a spiegarci che la legislatura si allunga.

Noi pensiamo il contrario e lo spieghiamo. Noi voteremo si al taglio. Ma siamo così certi che si voterà prima delle politiche?

Senza referendum la legislatura sarebbe blindata

Primo: ma davvero dopo aver votato la riforma ci volete infliggere, nel Paese, alla società, un estenuante dibattito sul sì, sul no, sui costi della democrazia mentre l’Italia si sta sfasciando?