Non solo la benedizione laica dell’antifascismo. Le sardine incassano oggi anche la benedizione di Oltretevere. A impartirla è stato niente meno che il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin. “Credo che sia importante cogliere quello che di buono c’è anche in questi movimenti e cercare di valorizzarlo sempre per il bene del Paese”, ha detto il cardinale, a margine di un evento all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Parolin benedice le sardine

Parolin, quindi, si è augurato che “si mettano in luce le spinte positive per il bene del Paese”. “Altre forse sono meno positive”, ha aggiunto il cardinale che ha precisato di non essere “membro delle sardine”. Uno scherzo, certo. La cronaca però racconta anche di un coinvolgimento di prete e suore nel movimento, come dimostrato dalla partecipazione di alcuni religiosi alla manifestazione di ieri a Torino.

E il partigiano porta la benedizione della “Torino antifascista”

E proprio da quella stessa piazza è arrivata al movimento anche la “benedizione laica” dell’antifascismo. “La Torino antifascista vi benedice”, ha detto dal palco di piazza Castello, Vittorio, il partigiano a cui è stato consegnato il primo libro distribuito. E sempre sotto le insegne antifasciste si svolgerà anche il prossimo appuntamento delle sardine piemontesi, fissato a Novara per giovedì. La “guest star” dell’evento sarà, infatti, una staffetta partigiana di 91 anni.