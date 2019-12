Il Mosap con Chiara Insidioso: una raccolta fondi per aiutare la giovane massacrata dal compagno

Una serata per Chiara Insidioso. Successo strepitoso e folla di persone al Teatro Italia, una serata evento organizzata dal C.S.E.N (Comitato Provinciale di Roma del Centro Sportivo Educativo Nazionale) di Fabio Giovanelli con la collaborazione di Abel Mingarelli, Jean Michel Danquin e Marcello Cuicchi per raccogliere fondi destinati ad aiutare la giovane Chiara Insidioso.

Chiara Insidioso è una giovane sopravvissuta al femminicidio. All’età di 19 anni, nel febbraio 2014, è stata violentemente massacrata e ridotta in fin di vita dal suo compagno. Miracolosamente è uscita dal un lungo stato di coma. Attualmente Chiara, seppure scampata alla morte , non è autosufficiente. Come riporta la pagina Facebook di Fabio Conesta, Chiara deve essere assistita per ogni azione. Anche la più semplice come mangiare, lavarsi, cambiarsi, muoversi.