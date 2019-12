Dito medio in aereo, sui social e persino negli studi radio e tv. La giornata politica non è ancora finita e un gesto, che non brilla certo per eleganza, rischia di griffarla. Fa rumore il tweet con cui Matteo Salvini diffonde l’irriverente “omaggio” di una ragazza che ha viaggiato in aereo accanto a lui. E mentre lui si appisolava, la perfida 19enne, quatta quatta, scatta un selfie con un dito medio in primo piano. A scatto pubblicato e Salini taggato, sui social diluviano le reazioni. E qui va in scena la grande competenza in materia del leader leghista.

Salvini e Paragone uniti dal gestaccio

È lui, infatti, inondato da una pioggia di cuoricini nella foto, a trasformare quel gestaccio in un assist e a fare gol pubblicando lo screenshot con un tweet di accompagnamento: «Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione». L’effetto è quello di una scintilla che fa divampare l’incendio. Commenti come se diluviasse. Molti si scagliano contro la giovane. Ma non mancano quelli che rendono a Salvini pan per focaccia pubblicando lui in posa di di dito medio alzato.

Il dito medio all’insù è un segno dei tempi