Matteo Salvini si addormenta in aereo e la sua vicina di posto, una ragazza, ne approfitta per un selfie con dito medio dedicato al leader della Lega. Lo scatto finisce sui social ed è proprio la giovane, a quanto pare, a taggare Salvini tra una pioggia di cuoricini. L’ex ministro dell’Interno pubblica lo screenshot con un tweet di accompagnamento: “Che bello viaggiare in compagnia di personcine educate! E poi magari vanno in piazza per combattere odio, violenza e maleducazione”, scrive Salvini.

Immediate le reazioni al post di Matteo Salvini. La ragazza ha infatti un account twitter dal quale avrebbe taggato l’ex ministro dell’Interno svelando lei stessa la sua identità. Poiché è stata lei a innescare la spirale di insulti ovviamente è stata ripagata con la stessa moneta. Non sono mancate le polemiche. C’è chi sostiene che Salvini abbia messo alla gogna la giovane, che ha cancellato la sua pagina sul social. Una polemica simile aveva investito Salvini quando aveva postato il video di tre studentesse che invocavano Piazzale Loreto per il leader della Lega. Anche in quel caso scattò l’accusa di avere messo alla gogna ragazze minorenni, accusa sostenuta in particolare da Laura Boldrini.

Eppure dovrebbe ormai essere chiaro che sui social il meccanismo è questo: se ti fai una foto col dito medio alzato e la metti in rete è sicuro che scateni una catena di reazioni. Diciamo che il gesto non è stato molto educato e che le conseguenze sono state ancor meno gentili. Purtroppo di questi tempi per avere un po’ di notorietà ci si abbassa all’insulto. Salvo poi fare le vittime. Ma anche così si alimenta quell’odio che nelle piazze le sardine vorrebbero combattere. Ingannando solo chi abbocca alla mielosa retorica di una sinistra rancorosa e priva di argomenti.