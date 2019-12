Zlatan Ibrahimovic tornerà a giocare in serie A. «Arrivo presto in Italia, in una squadra che deve vincere di nuovo». Il messaggio che Ibra manda ai tifosi italiani dalle pagine di GQ manca del nome della squadra. Anche se tutti gli indizi dicono Milan. Tutto porta a pensare che lo svedese si sia rivolto proprio ai milanisti. Anche se fino all’ultimo, non ci si può sbilanciare. Il suo infatti è un messaggio sibillino. Che potrebbe benissimo essere indirizzato ai tifosi dell’Inter. Oppure a quelli del Napoli. Non foss’altro perchè sono ancora in corsa in Champions. “Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo» chiosa, sornione, Ibrahimovic. L’identikit è di un club che deve rinnovare la propria storia. Che è in cerca di una sfida contro tutti. Anche perchè spiega, più avanti: «Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra. Ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia”. Per il resto è il solito Ibra: “Io amo fare la differenza. Non voglio fare bene solo una o due cose, voglio farle bene tutte.” ha puntualizzato a GQ. “Sono molto contento di aver fatto questa esperienza a Los Angeles. Anche perché dopo l’infortunio molti dicevano che non sarei più stato in grado di giocare. Invece ho dimostrato che posso ancora fare la differenza”. Nella sua esperienza al LA Galaxy, lo svedese ha segnato a raffica. Ha realizzato 52 gol in 58 partite disputate. Ovvio che a Milano, sponda rossonera, incrocino le dita. Ne avrebbero tremendo bisogno.