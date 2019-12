Una eredità divisiva e altamente presuntuosa di cui si vergognano pure molti deputati Pd. Eppure il Conte2 ci sottoporrà a questa sorta di giogo, sotto cui passare a capo chino sotto gli sputi e i risolini dei nuovi padroni di Palazzo Chigi, Montecitorio e Palazzo Madama.

Giuseppi e Gualtiero sono riusciti a trovare quella cifra. Per celebrare il Pci. Nel mentre dicono agli alunni delle scuole insicure, ai malati che fanno la fila per il ricovero, alle imprese boccheggianti, ai giovani senza lavoro….. che non si può dare di più. «Dobbiamo sottostare ai vincoli Ue». Ah, dimenticavo…