Hong Kong, i grillini fanno bocciare la risoluzione di FdI per condannare la repressione comunista

I grillini contro la libertà a Hong Kong . Lo denuncia il parlamentare Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in commissione Esteri. Il deputato è esterrefatto. “Il M5S e il governo, con l’incredibile astensione di Forza Italia e Pd, bocciano la risoluzione di Fratelli d’Italia per condannare la repressione delle manifestazioni di piazza ad Hong Kong. La Cina ha messo la museruola al Governo italiano che fatica anche a condannare la brutale repressione di Stato. Esistono ancora dubbi sulla sottomissione a 5Stelle del Governo italiano al potere brutale della Cina? I mandarini cinesi sappiano che nel Parlamento italiano esistono ancora uomini e donne libere che non si convertono alla dittatura sulla “via della seta” e che impediranno che l’Italia diventi una colonia cinese”. Già nei giorni scorsi co sono state polemiche per il gesto di Beppe Grillo, sacerdote del M5S. Grillo infatti è andato all’ambasciata cinese a Roma. E lì si è intrattenuto per due o tre ore. Grillo né Di Maio hanno mai spiegato cosa ci facesse il capo del movimento in un’ambasciata cinese.