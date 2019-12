Governo, espolde la grana Casaleggio: Franceschini e Iv bloccano il decreto Innovazione

Al governo esplode la grana Casaleggio. Italia Viva e Dario Franceschini hanno bloccato il decreto Innovazione. Il decreto dello scandalo perché scritto con la manina di Davide Casaleggio. Consulente del ministero dell’Innovazione in palese e clamoroso conflitto d’interessi. In Consiglio dei ministri la prima a chiedere lo stop è stata Teresa Bellanova, la capodelegazione dei renziani al governo. Subito seguita da Franceschini.

“Oggi non c’erano le condizioni per approvare in Consiglio dei Ministri il Piano per l’Innovazione digitale. C’è bisogno di un approfondimento e le norme, frutto di un’intesa nella maggioranza, potranno essere inserite in un emendamento in sede di conversione del decreto”, ha detto il ministro della Cultura e capodelegazione dem al governo.

Il caso è esploso a seguito di un articolo del quotidiano on line Linkiesta. Che ha denunciato l’ennsimo caso di ipocrisia pentasellata