Giovanni Masotti: «Care Sardine, se volete fare gli eroi cantate Bella Ciao in Corea del Nord»

Giovanni Masotti, storico corrispondente del Tg1 attacca le Sardine. L’ex giornalista Rai, sul Tempo, scrive una durissima lettera agli attivisti in piazza a Roma, che da due mesi portano in giro per l’Italia il “verbo anti-salviniano”. Il giornalista va all’attacco delle sardine, che proprio sabato si sono riunite in piazza San Giovanni a Roma per cantare tutte in coro Bella Ciao in nome della Costituzione e contro i sovranisti. Masotti ricorda loro qualcosa di molto semplice. «Cara sardina – scrive – tu vuoi l’avventura e allora vai in piazza per sentirti un eroe a tempo perso. Ti vedi partigiano e sogni un nemico in camicia nera». Peccato che nessuno di loro conosca la guerra, quella vera. Scendono in piazza. Propongono la violenza fuori dalla politica ma poi in piazza si alzano i cori anti-Lega. “Odio la Lega”. E attaccano Giorgia Meloni.

Scrive ancora Masotti: «Tu canti Bella Ciao. Ma non ci sono montagne, non c’è regime, nessuno ti impicca, nessuno ti fucila, non c’è il dittatore con i baffetti. Non c’è l’8 settembre e non ci sono poveri sbandati che tornano dal fronte. Tu vuoi la Resistenza, ma sei in democrazia». E soprattutto, “tu vuoi l’avventura, ma come nemico hai scelto Salvini. Un uomo con la felpa che sta in mezzo alla gente e twitta di Nutella. E che per sfiga non sta neppure al governo ma all’opposizione». Dunque, le sardine dovrebbero cogliere l’antifona e se vogliono fare davvero gli eroi, conclude Masotti, «nuotate almeno fino a Hong Kong e urlate Bella Ciao ai militari cinesi». E se vogliono davvero rischiare, «c’è un dittatore pazzo in Corea del Nord con il ditino pronto, appoggiato sul pulsante di un’atomica». Rifletti, conclude l’ex corrispondente Rai da Bruxelles, Londra e Mosca: «Non inventarti dittatori solo per divertirsi a giocare al martire».