Enigma a prezzo di record. 800 mila dollari sborsati per un esemplare della macchina utilizzata dalla Marina del Terzo Reich. Il segretissimo sistema di comunicazione nazista. Utilizzata durante la II guerra mondiale è stata battuto all’asta da Sotheby’s a New York: 800mila dollari tondi. È stata acquistata da un collezionista che ha richiesto per ora di restare anonimo. Il cimelio storico è stato al centro di una breve gara. In un paio di minuti il prezzo è lievitato ben al di sopra della stima di 500mila dollari. La vendita fa parte del catalogo di ‘History of Science & Technology’. Catalogo che ha totalizzato 2,5 milioni di dollari. La macchina Enigma, perfettamente funzionante, adoperava il codice Hydra. La Kriegsmarine (la Marina tedesca) dava così ordini alla sua flotta si sottomarini. Il famoso ‘branco di lupi‘ degli U-boat, che attaccava i convogli anglo-americani.

Enigma per la prima volta all’asta

All’asta per la prima volta, l’Enigma M4 del 1942, completamente operativa, ha stabilito il record di vendita. Si tratta della versione Enigma più difficile da decrittografare. Ed è l’esempio meglio conservato della macchina per cifratura Enigma Kriegsmarine a quattro rotori. Sviluppata appositamente per essere utilizzata dalla divisione U-boat per comunicare con le basi navali. ILa macchina è in ottime condizioni di conservazione e con tutte le sue parti funzionanti. È uno dei 15 esemplari di Enigma M4 utilizzati nella base navale tedesca a Trondheim, in Norvegia. Oltre al suo raro status di macchina Enigma perfettamente funzionante, la M4 del 1942 è particolarmente unica in quanto vanta una provenienza completamente tracciabile: conquistata da un membro della Marina norvegese specializzato in radio e radar dopo la conclusione della guerra, la macchina è stata consegnata alla casa d’aste Sotheby’s dal figlio che l’ha ereditata.