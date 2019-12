Elezioni britanniche, gli italiani residenti in GB hanno votato per Johnson

“Molti italiani hanno preso in questi anni la cittadinanza britannica e hanno votato, alcuni per Boris Johnson“. A dirlo all’Adnkronos è Alessandro Belluzzo, presidente della Camera di Commercio italiana in Gran Bretagna. Gli italiani che hanno scelto il primo ministro conservatore lo hanno fatto perché ritenevano “necessario un voto per togliere l’incertezza e dall’altra parte c’era un leader che non rappresentava gli interessi della comunità italiana e del business in generale”, ha detto Belluzzo, riferendosi al leader laburista Jeremy Corbyn. “Gli italiani sono qui per lavorare e non per ricevere sussidi”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la campagna elettorale, malgrado le tensioni sul voto, Belluzzo ha voluto sottolineare come tutti i protagonisti abbiano agito con grande civiltà.