Era il sogno del cambiamento, diventa il centro del conflitto di interessi, il rifugio dei fannulloni che stanno in Parlamento cercando lavoro, il luogo dei privilegi: M5s non doveva finire così. Eppure è quello che sta accadendo, in una catena imbarazzante di episodi che riguardano la cabina di comando del movimento nelle sedi più importanti della Repubblica.

Casaleggio, che un giornale online, linkiesta.it, pizzica come consulente del ministero che si occupa degli affari di quelli come lui. I deputati che si gettano in un concorso alla Camera per trovare lavoro. La Trenta, regina di casa (altrui).

M5s, il contrario di quello che avevano promesso

Ragazzi, è un mondo che si palesa esattamente al contrario della Terra che era stata promessa. Perdono ogni credibilità persino rispetto ai partiti che tanto indicavano come responsabili di ogni misfatto. Si stanno svelando come i peggiori.