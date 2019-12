Dramma della disperazione a Orbassano: disabile uccisa a martellate dalla madre

Silvia Ronco, una donna di 42 anni è stata uccisa a Orbassano, nel torinese, con numerosi colpo di martello al capo. Il corpo della vittima è stato trovato in un appartamento. Sul posto i carabinieri e la sezione Investigazioni scientifiche del nucleo investigativo per il sopralluogo. A quanto si apprendere, ad uccidere la donna, che dalle prime informazioni risulterebbe disabile, la mamma 85enne. A dare l’allarme il marito 87enne della donna che si trovava in casa e che ha chiamato i soccorsi.

La vittima si chiamava Silvia Ronco

Il padre di Silvia, 87 anni, si è alzato dal letto e non ha visto in piedi la moglie che solitamente si alzava prima di lui. A quel punto è entrato nella camera da letto dove dormiva la madre con la figlia e davanti ai suoi occhi si è palesata la tragedia. I vicini raccontano che da tempo la situazione per i due anziani genitori era diventata insostenibile. Ecco forse le ragioni del gesto.

Spetterà dunque ai carabinieri fare luce sulla dinamica dell’accaduto e sulle motivazioni che hanno spinto la pensionata ad uccidere la figlia con tanta violenza e tanta disperazione. Sul posto è all’opera la sezione Investigazioni scientifiche del nucleo investigativo dei carabinieir di Torino per il sopralluogo e la ricostruzione della scena del delitto. Il fascicolo d’indagine è stato affidato al pubblico ministero Provazza. La mamma all’arrivo dei militari era accanto alla figlia, in gravi condizioni per assunzione farmaci, ed è stata trasportata all’ospedale di Orbassano. E’ stato sequestrato il martello trovato sul comodino.

Ad Orbassano come un anno fa a Saluzzo