Succede tutto nella notte nel Ravennate. Esattamente a Glorie di Bagnacavallo. Dove una donna è stata uccisa, probabilmente strangolata. Nulla si sa al momento della dinamica omicidiaria. L’unica informazione sul caso che trapela da fonti investigative riguarda il marito. Fermato. E al momento sotto interrogatorio. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Donna strangolata nella notte: marito sotto interrogatorio

Anche sulla cause del delitto si sa poco, Se non che sarebbe avvenuto a seguito di una violenta lite scoppiata nella notte. Al momento, da quanto si apprende dal Corriere di Bologna, le due figlie della coppia sarebbero state affidate ai nonni e ai servizi sociali. Mentre il marito, proprio in queste ore è sotto torchio. L’uomo sta affrontando l’interrogatorio con il pm di turno. Purtroppo, come sottolinea tra gli altri anche il sito di Fanpage, quel territorio «è tristemente noto per un altro gravissimo fatto di cronaca nera: l’omicidio di Giulia Ballestri.

Il drammatico precedente proprio nella stessa zona

Una moglie e una madre di due figli, anche lei. Una donna, in quel caso è chiara l’accusa degli inquirenti, barbaramente uccisa dal marito dermatologo Matteo Cagnoni, nella villa di famiglia a Ravenna. Era il settembre del 2016. Oggi, la lunga catena di uxoricidi si allunga drammaticamente. C’è un’altra vittima. L’ennesima…