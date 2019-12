Dimissioni Fioramonti, FdI e Lega: «Grazie Babbo Natale. Ora la Befana si porti via l’intero governo»

“Babbo Natale ha portato un bel regalo al mondo della scuola italiana: le dimissioni del ministro Fioramonti. Sarà ricordato per il suo decreto ammazza precari e per aver chiesto di sostituire il crocifisso con il mappamondo. Insomma era degno del governo giallorosso non della scuola italiana che aspetta risposte concrete”. Lo scrive il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone sulla sua pagina Facebook. Il centrodestra esulta per l’addio di Fioramonti. Un personaggio che non lascerà un buon ricordo di sé. Anzi che non lascerà alcun ricordo.

“Abbiamo criticato molto duramente Fioramonti per le sue dichiarazioni e i suoi provvedimenti, ma almeno dobbiamo riconoscergli la coerenza, sempre che non ritiri le dimissioni”. Così Federico Mollicone, capogruppo FdI alla Commissione Cutura della Camera. “Se un ministro si dimette per l’insufficienza dei fondi stanziati per a scuola e l’università si dimostra il fallimento delle politiche scolastiche del governo Pd-M5S di cui faceva parte. Diciamo, però, che lui la ‘padella’ e ora temiamo ‘la brace'”, conclude Mollicone. Sulla stessa linea il commento della Lega. “Fioramonti ha fatto la cosagiusta: si è dimesso. Per mesi abbiamo criticato il ministro Fioramonti per tutte le idiozie che sparava, dal tassare le merendine a voler togliere il crocifisso dalle aule. Ma stavolta Fioramonti ha fatto una cosa splendida, che finalmente condividiamo, e per cui non possiamo che applaudirlo: si è dimesso!”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato del Carroccio.

Calderoli allarga il tiro all’intero governo. ” Grazie Babbo Natale per averlo fatto andare via, ora confidiamo nella Befana che magari nella calza ci farà trovare le dimissioni di tutto il governo”.

Un silenzio assordante è finora arrivato dalla maggioranza. L’unico che parla è il diretto interessato. “La verità, però, è che sarebbe servito più coraggio da parte del Governo per garantire quella ”linea di galleggiamento” finanziaria di cui ho sempre parlato, soprattutto in

un ambito così cruciale come l’università e la ricerca. Si tratta del vero motore del Paese, che costruisce il futuro di tutti noi”. Così parlò Fioramonti per spiegare le sue dimissioni.