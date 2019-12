Di Maio dice sì: “Salvini va processato”. E su fb lo impallinano: «Sei veramente un piccolo uomo»

Ha postato il video di Porta a Porta sulla sua pagina facebook, Luigi Di Maio. Ed è stato travolto da critiche ferocissime. La decisione di votare per far “processare” Salvini ha scatenato l’inferno sul web. «Quando circa un anno prima, ad agosto 2018, bloccammo la Diciotti era perché l’Europa non ci ascoltava», aveva detto in trasmissione. «Facemmo la voce grossa e poi riuscimmo a ottenere la redistribuzione. Il 31 luglio dell’anno dopo la redistribuzione funzionava. Il blocco della Gregoretti non fu una decisione del governo ma solo del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Fu una azione personale». Quindi «noi voteremo contro l’interesse pubblico prevalente». Peggio ancora il finale: «Auguro a Salvini di dimostrare la sua innocenza».

Immediata la reazione del parlamentare leghista Jacopo Morrone: «Luigi Di Maio in grande affanno scivola malamente anche sulla Gregoretti, dimostrando una palese mancanza di onestà intellettuale, ma soprattutto il rancore che cova nei confronti dell’ex alleato. Del resto, però, chi tradisce una volta tradisce sempre. E gli italiani l’hanno capito benissimo».

Durissime le polemiche sul web. La pagina facebook di Di Maio è stata presa d’assalto. Tranne i giudizi positivi (e scontati) dei fedelissimi grillini, c’è stata una pioggia di insulti, sfottò e critiche. Scrive Alfredo L. «Sei imbarazzante. Fortunatamente tra poco tornerai al San Paolo». Carmine V. va giù duro: «Sei veramente un piccolo uomo». Aleksandra J. non fa sconti: «Che faccia e che coraggio! Sta per sparire il suo movimento, lui è capace vendere e tradire qualsiasi cosa pur di rimanere attaccato alla poltrona. Uno dei politici peggiori di tutti i tempi».

Laura G. attacca Di Maio: «Non vali una cicca di sigaretta, vattene da quella poltrona. Non sei degno di rappresentare il nostro paese». Claudia F: «Perché vuoi far indagare Salvini se ha fatto il suo dovere? Ti piacerebbe togliertelo dai piedi, vero? Ma tanto continuerai a perdere terreno. Ormai ti sei palesato». Giandomenico S: «State molto attenti, il popolo è al limite. Secondo me, se fanno processare Salvini, scoppia la guerra». Pietro F: «Pensare che la nostra politica estera è nelle tue mani mi rassicura come affidare mio figlio a Erode».