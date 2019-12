Si stringe la rosa dei papabili e il cast dei cantanti in gara a Sanremo prende forma. Salgono, nelle indiscrezioni, le quotazioni di Elodie, Levante, Irene Grandi, Anastasio, Raphael Gualazzi, Francesco Renga, Marco Masini, Al Bano, Alberto Urso, Enrico Ruggeri, Giordana Angi, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Diodato, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt e Rancore.

Oltre 200 candidati per Sanremo

Ma a circolare sono anche moltissimi altri nomi, da Ermal Meta a Michele Bravi, da Shade a Riccardo Fogli, da Bianca Atzei a Marcella Bella, da Francesca Michielin a Chiara Galiazzo. C’è anche chi parla di Raf e Umberto Tozzi, protagonisti di un tour di successo. D’altronde, è stato lo stesso Amadeus ad ammettere di aver ricevuto oltre 200 brani. I giochi però dovrebbero essere ormai quasi chiusi, anche per permettere ai cantanti e alle case di discografiche di lavorare al corredo che di solito accompagna una partecipazione a Sanremo: il video del brano, le foto dell’artista e in molti casi un intero album.

E Fiorello “candida” Fulminacci

A scherzare sul fatto che ormai la lista dei 22 Big sarebbe pronta è stato ieri sera anche Fiorello che, a Viva RaiPlay, ha candidato a un’ospitata sul palco dell’Ariston, tra il serio e il faceto, il giovane cantautore Fulminacci. “A Sanremo t’hanno chiamato?”, ha chiesto Fiorello. “Boh. Non lo so. Non s’è parlato di Sanremo. Però, magari, chi lo sa”, ha risposto Fulminacci. Al quale Fiorello ha suggerito di guardare “in camera” per mostrarsi meglio. “Amadeus questo è bravo”, ha quindi aggiunto il conduttore, suggerendo all’amico, collega e direttore artistico del Festival di prendere Fulminacci al festival “fuori concorso”, perché “ormai la gara è fatta. Io so pure chi vince”, ha scherzato Fiorello.