E’ quello che deve fare un leader, e ieri Giorgia Meloni ha confermato di esserlo. Perché un leader politico ha anzitutto un dovere: preservare la propria comunità da fattori ad essa estranei, a partire da quelli di origine criminale. E ci mancherebbe altro: se la destra italiana ha un senso, un valore, un riferimento è proprio quello che la schiera dall’altra parte della barricata rispetto alla delinquenza.

Il caso dell’assessore regionale piemontese Roberto Rosso, arrestato nell’ambito di un’inchiesta sulla ‘ndrangheta, non è stato affatto minimizzato, come accade in altri forze politiche, con la consegna del silenzio. Di buon mattino, Giorgia Meloni ha auspicato che Rosso si possa difendere, magari risultare innocente, ma organizzi la propria battaglia giudiziaria fuori da Fratelli d’Italia.

Giorgia Meloni, leader di un partito pulito

Ci provano ad infangare – gli anonimi sui social – la leader di un partito pulito. Ma non ci riusciranno perché Giorgia non è ricattabile. Gli hater hanno tirato fuori anche un altro arrestato, l’ex parlamentare Pittelli, che dalle parti di Fdi transitò tre mesi salvo andarsene quando capì che non era aria di candidatura alle politiche. Nel caso di Roberto Rosso, certo Fdi non aveva gli strumenti che hanno a disposizione gli inquirenti, e per fortuna. Guai se i partiti potessero accedere a dati oggetto di indagine. Quel che conta è la capacità di reazione, di comprendere la gravità dei fatti contestati. E in questo caso sono impressionanti. “Da voltastomaco“, ha sibilato la Meloni.

Questo significa attenuare il valore del garantismo? Tutt’altro, perché anche l’indagato Rosso ha diritto a difendersi come meglio crede ed è anche giusto auspicare che possa risultare innocente, perché alla fine è meglio anche per la politica, per tutta la politica.

Ma non sarebbe giusto coinvolgere nei traffici che gli vengono attribuiti anche uomini e donne che credono nella destra italiana e che si farebbero ammazzare per difenderne la dignità e l’onore. Quella della Meloni è una scelta netta per la legalità, contro tutte le mafie.

Ma sui loro alleati i grillini stanno zitti zitti

Tra i tantissimi commenti sulla rete, ci ha colpito molto un’affermazione su Twitter: “La responsabilità di un partito politico è di estromettere chi risulta essere indagato per fatti gravi…a prescindere. Poi dopo la sentenza se risultasse innocente la persona avrebbe tutto il diritto di rientrare nel partito. La colpa del PD sta nell’aver sempre coperto i suoi indagati. I partiti sono la rappresentanza del popolo e non possono e non devono coprire dei rappresentanti del popolo che abusano della loro posizione per commettere dei reati”.

E’ un principio che meglio non potrebbe essere declinato. La Meloni va solo ringraziata per la sua presa di posizione. Altri partiti, con i loro seguaci anonimi, farebbe meglio ad astenersi da commenti. Anche perché in Parlamento c’è una deputata indagata per l’assunzione di un mafioso che sta in carcere. Ma stanno tutti zitti, a partire dai Cinquestelle. Tranne Fdi, che nessuno può davvero ammutolire. I grillini non dicono nulla sui loro magnifici alleati. Perché se si azzardano a dire una sola parola sulla melma in cui affondano in troppi a sinistra, dovrebbero buttare giù governo e legislatura. E si sa, la poltrona diventa più importante persino dell’onestà. Per loro, ma non per tutti.