Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Quest’anno c’è una divertente variante. La Guida Speciale YouTrend per il Capodanno 2020 . Una guida per capire cosa fare a Capodanno in base alla vicinanza partitica. Si tratta di una serie di consigli dedicati agli irriducibili appassionati di politica. Tra lenticchie e cotechino, alle elezioni, (ci sta bene) un pensierino.

La guida di Youtrend procede in senso decrescete in base ai consensin eisondaggi. Prima è la Lega. Questo il consiglio. «Organizzate un enorme cenone a casa vostra dove ogni invitato porta un piatto particolare, con obbligo di selfie sui social e di TikTok ogni volta che assaggiate un antipasto/fate un brindisi/mangiate un dolce/etc. Assicuratevi che tutti lo postino sui loro social e fate a gara a chi ottiene più mi piace, cuori, condivisioni e commenti. Se qualcuno oserà obiettare che tutto ciò possa essere eccessivo, ricordategli che voi siete padroni a casa vostra e che se qualcuno ha da ridire provasse lui (o lei) a organizzare un party così affollato, e vediamo quanta gente viene». Nulla di originale, in definitiva…

«Partito Democratico. Il Capodanno è da sempre l’occasione ideale per riflettere sugli errori compiuti nell’anno appena trascorso. E trarne importanti lezioni per quello nuovo». L’invito è quello a ritrovarsi in pochi. Perché nessuno avrà organizzato niente di speciale.

«Movimento 5 Stelle. Create un evento pubblico su Facebook (titolo: “Per Un Capodanno Onesto”) e aprite un sondaggio a risposta aperta in cui tutti gli invitati possono proporre cosa fare, dove andare, etc. La mattina del 31 dicembre, quando dovrete annunciare con dispiacere che purtroppo nessuna opzione ha raggiungo il 50% + 1 dei voti, assumetevi la responsabilità della decisione in virtù del vostro essere fondatori e garanti dell’evento, scegliendo tra le molte opzioni proposte quella che vi piace di più. Replicate a eventuali contestatori accusandoli di essere stati lì fin dall’inizio solo per creare zizzania, ed espelleteli dall’evento senza fargli sapere dove e come e quando ci si vedrà. Trascorrete la serata con brindisi a profusione alla democrazia diretta e al principio che un anno vale l’altro». La democrazia è bella. Ma quando è poco democratica, per il M5s, è ancora più bella.

«Fratelli d’Italia. Assicuratevi che tutto ciò che viene portato al cenone e alla festa sia al 100% italiano. Festeggiate con uno spettacolo con fuochi d’artificio rigorosamente di colore verde, bianco e rosso. Ogni volta che stappate uno spumante fingete di essere sul podio di una competizione sportiva e cantate l’inno nazionale a squarciagola. Bussate a tutti i citofoni del vostro condominio o di quelli dei vostri vicini per fare gli auguri di buon anno e ricordare a tutti che voi siete italiani e cristiani. Andate avanti così a oltranza. Quando arriveranno le forze dell’ordine a prendervi, ricordate loro che voi siete sempre stati dalla loro parte e quella dei festeggiamenti sopra le righe è una tradizione italiana e l’Europa delle banche non può toglierci anche quella». Divertente, ma un po’ troppo faticoso.

«Forza Italia. Possiamo anche sforzarci di trovare qualche consiglio brillante su cosa fare al cenone di Capodanno, ma tanto è inutile. Non ci verrebbe mai in mente nulla che sia davvero speciale». E tanto basta.

«Italia Viva. Tempestate amici e conoscenti di messaggi e telefonate per annunciare il grande Capodanno Della Svolta. Create un gruppo immenso di invitati. Proponete alcune alternative: si va tutti da quello che ha la casa grande oppure è meglio quella serata organizzata in quel locale giù in centro? Quale che sia la scelta della maggioranza, accettatela ma sottolineate che l’altra era migliore. Poi, all’ultimo momento, dichiarate di essere entusiasti della scelta fatta dagli altri, e che in fondo l’idea era vostra. Lasciate che gli altri si occupino di tutto nei minimi dettagli, senza mai mettere becco nell’organizzazione. Durante la nottata non perdete l’occasione per puntualizzare che è tutto sbagliato, e che voi l’avreste fatto meglio, ma che vi siete sacrificati per lo spirito di squadra. Alla fine della festa, annunciate che state già organizzando il Capodanno Della Svolta Vera e che nessuno prenda impegni per il 31 dicembre 2020». Un po’ troppo laborioso.

«Sinistra. Lanciate un appello chiamando a raccolta tutti i vostri amici compagni per organizzare un Capodanno finalmente, autenticamente solidale, progressista ed ecologista. Senza la minima concessione al consumismo, ma comunque col sorriso. Spiegate bene che non sarà come gli anni scorsi, questa volta sarà diverso. Discutete democraticamente con tutti sul modo migliore di fare ciascuna cosa sin nel dettaglio, e tenete fieramente il punto senza compromessi. Alla fine non se ne farà niente e ognuno rimarrà a casa sua. Ma comunque in modo autenticamente solidale, progressista ed ecologista, senza la minima concessione al consumismo, e comunque col sorriso». Comunque vada, sarà sempre una tristezza.