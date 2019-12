E’ in corso a Bologna la manifestazione di Fratelli d’Italia “. Imprese, lavoro, infrastrutture. L’altra manovra possibile”. L’evento, organizzato dal gruppo al Senato , si svolge all’(piazza della Costituzione, 4), il più grande teatro dell’Emilia Romagna. Dunque, un’occasione propositiva, ma anche una dimostrazione di forza per FdI, che non ha paura di confrontarsi con numeri importanti in un territorio – finora – considerato difficile per la destra.