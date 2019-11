Manovra, Meloni: “È una dichiarazione di guerra a chi produce e lavora” (video)

“La manovra è dichiarazione di guerra contro chi produce e lavora, non c’è niente che riguarda la crescita, la creazione di posti di lavoro”. Così esordisce la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, presentando al Senato gli “oltri 500 emendamenti” del suo partito alla legge di bilancio 2020. “L’Italia nel 2020 – sottolinea – crescerà dello 0,4%, mentre il governo parla di 0,6%, saremo ancora una volta gli ultimi in Europa”. “E’ una manovra della sinistra che crea deficit, mette nuove tasse e non ci sono investimenti”, sintetizza Meloni, ricordando che “16,3 miliardi verranno spesi in deficit”.

FdI non è pregiudizialmente contro la manovra in deficit, ha spietato Giorgia Meloni. “Il problema è per cosa si spende in deficit. Possiamo indebitare i nostri figli non per mancette elettorali, ma per lo sviluppo. Cosa che non c’è in questa manovra”. Pertanto le proposte sono tante e toccano i punti più critici. Ma a richiesta più netta è una sola. “Chiediamo di abolire il reddito di cittadinanza”. Altro nodo cruciale, spiega Giorgia Meloni: “Noi chiediamo che gli extracomunitari che aprono imprese in Italia versino e una cauzione da 30 mila euro”. “Solo a Prato abbiamo una evasione fiscale da un miliardo, poi vi chiedete perché i commercianti italiani chiudono”, ricorda Meloni, da sempre vicina al grido di dolore delle piccole e medie imprese.

Con buona pace del governo, che smentisce, “le tasse aumenteranno di 6 miliardi per il 2020, di 11 l’anno successivo”. E spiega la Meloni che “la plastic tax è iva nascosta, perché aumenterà il costo del prodotto”. La presidente di Fratelli d’Italia smaschera una manovra economica dannosa e inutile per il bene del Paese. Una manovra che ha un unico obiettivo: “Si fa cassa – sottolinea – facendo finta di fare cose utili”. Gli italiani devono conoscere quale scenario infausto si sta profilando. “Noi presenteremo, il primo dicembre, gli emedamenti a questa manovra all’Europa Auditorium di Bologna, con le persone che quotidianamente vivono questi problemi”. L’iniziativa si chiama “L’Italia che pensa in grande-Imprese, lavoro, infrastrutture-l’altra manovra possibile”. Ecco tutte le proposte di FdI