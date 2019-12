«Babbo Natale è un pedofilo». L’ultima vergognosa provocazione di Vauro (video)

Al peggio non c’è fine, per Vauro, il vignettista di sinistra che fa delle provocazioni becere la sua cifra stilistica. Neanche la triste e squallida vignetta su Bibbiano e le polemiche che ne sono conseguite, lo hanno indotto a darsi una regolata. Stavolta, in tv, si è permesso di definire Babbo Natale “un ciccione pedofilo”. E c’è stato poco da ridere, in studio, anzi. Nell’ultima vignetta pubblicata su Left aveva rappresentato uno strano presepe. San Giuseppe con il volto che assomiglia a Matteo Salvini. La Madonna con il volto che assomiglia a Giorgia Meloni. E in mezzo Gesù Bambino che diceva: «Mi sa che quest’anno chiedo asilo politico a Bibbiano».

Vauro, dalla vignetta blasfema agli insulti a Babbo Natale

L’ultimo tentativo di stupire e di far sorridere da parte di Vauro Senesi si è invece consumato ieri sera a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbiosu Rete 4, dove si discuteva delle tradizioni e di un Natale sempre più consumista (e comunista…). Vauro, dopo aver ammesso di aver costruto egli stesso dei presepi quando bambino, ha poi affermato, col sorriso sulle labbra. «È vero che a Natale si festeggia la nascita del Bambin Gesù, ma la stragrande maggioranza dei bambini aspetta Babbo Natale. Diciamocoi la verità, è un ciccione con un’aria anche vagamente pedofila vestito di rosso». In studio perfino un’opinionista laica e di sinistra, che stava cercando di “demolire” la tradizione del presepe nelle scuole, si è scandalizzata. «Così esageri, Vauro», Perfino il conduttore, Paolo Del Debbio, tra il brusìo dello studio, ha cercato di prendere le distanze dal suo ospire: «Ma che roba è? Perché devi dire delle bischerate? Ma quale aria? Sei te… sei l’unico in Italia che ci vede un pedofilo». Vauro, però, ha insisito. «Ma dai, è inquietante. Ce l’ha quest’aria…».

Insomma, uno squallido show tv, dopo la tentata rissa col brasiliano. Le dichiarazioni di Vauro su Babbo Natale pedofilo hanno provocato un’ondata di critiche anche sui social. Ironie, insulti, censure. E forse questo era il suo obiettivo. Far parlare di sè, a tutti i costi. Anche utlizzando un’innocente icona dei bambini, Babbo Natale.