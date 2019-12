Dietro una grande donna c’è sempre un grande uomo: Giorgia Meloni riesce a sovvertire persino i vecchi adagi popolari. Bella, decisamente bella, l’intervista di Senaldi col compagno della leader di Fratelli d’Italia, Andrea Giambruno. Una paginata di Libero in cui emergono amore e ammirazione per la guida della destra italiana. Adorano Ginevra, la bimba di casa.

Certo, con la libertà e la fantasia tipiche di chi lavora nello spettacolo come autore. Ma emerge un ritratto assolutamente piacevole con un pronostico che fa sognare: Giorgia Premier. E chi non la vorrebbe in un mondo di destra sempre più galvanizzato.

Ad Andrea Giambruno dispiace com’è ridotta Roma

Giambruno si occupa di politica, la segue, anche se alla distanza necessaria per l’uomo che è a fianco di una leader dalla fortissima personalità. E in tempi di ricerca dell’uomo forte, lancia la versione al femminile, proprio quella di Giorgia. Poi, la nuova vita quotidiana che rivela al direttore di Libero: “Sono il classico prototipo del milanese piombato nella Capitale e che si lamenta che non funziona nulla. Roma è un disastro. Buche, siepi, sterpaglie, rifiuti anche lungo le arterie principali. Manca la manutenzione ordinaria. E poi, malgrado sia splendida, la città ormai è incapace di essere attrattiva. Non ci sono eventi, nessuna organizzazione…” .

Una leader che è maturata con grande competenza