Alto Adige, impressionante violenza alla sfilata dei Krampus: la folla presa a bastonate (video)

Impressionante violenza durante una manifestazione folcoristica. La tradizionale sfilata di San Nicola, a Vipiteno, in Alto Adige, si è trasformata in una violenza di piazza. La passeggiata dei demoni, i tradizionali Krampus, è diventata infatti una specie di raid punitivo. Le persone per strada sono state prese a calci e pugni. Come mostra questo video che hanno rilanciato molti giornali locali. Secondo gli organizzatori i passanti colpiti sarebbero i cosidetti “Tratzer”, i disturbatori dei diavoli, che fanno dunque la loro parte nella sfilata. Ma dare calci non è ammissibile – aggiungono – e chi l’ha fatto è già stato identificato e redarguito.

I krampus hanno replicato. “Circolano diverse notizie false su Facebook – sottolineano – Chi conosce il giorno dei diavoli a Vipiteno saprà sicuramente distinguere la verità dalla pura invenzione. (P.S. non viene messa in dubbio la veridicità del video, ma vengono respinte le accuse razziste collegate ad esso, che non corrispondono a verità! I ragazzi frustati del video sono amici-conoscenti dei diavoli di Vipiteno)”.

