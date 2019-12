“La giustizia di Sorveglianza milanese tende di nuovo la mano a Corona. […] E lo fa con decisione «umanitaria». Letteralmente: perché a riportarlo fuori dal carcere, pur dopo due revoche delle misure alternative sprecate in altrettante violazioni dell’affidamento terapeutico anti-droga, è un provvedimento di “differimento della pena”. Un provvedimento da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria» (articolo 47 ter, per come la sentenza n.99 della Corte Costituzionale lo ha esteso in aprile dalle patologie fisiche a quelle anche mentali). Il domicilio – spiega ancora il Corsera – in questa prima fase sarà un istituto vicino Monza. Da lì non potrà mai allontanarsi essendo il luogo nel quale proseguirà a scontare la sua pena (anziché in cella) durante le cure”.

Le allarmanti relazioni degli psichiatri