Alitalia “salvata” con 400 milioni di prestito e servita su un piatto d’argento ai tedeschi

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto legge ad hoc per il prestito ponte ad Alitalia. Lo hanno riferito ieri fonti di governo. Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, riferisce il comunicato finale, “introduce misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia in amministrazione straordinaria. L’obiettivo è consentire l’espletamento, entro il 31 maggio 2020, delle procedure per il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo al gruppo. Con il decreto si conferma, nell’anno 2019, il finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro già previsto dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (il cosiddetto decreto fiscale)”.

Secondo quanto riferisce il governo, il prestito è destinato a finanziare le indifferibili esigenze gestionali di Alitalia e l’esecuzione, da parte dell’organo commissariale, del piano delle iniziative. “Ma serviranno interventi funzionali all’efficientamento della struttura nonché alla tempestiva definizione del trasferimento dei complessi aziendali. Affinché sia assicurata la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario”.

La “madra soddisfazione” su Alitalia di Di Maio