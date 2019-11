In quale bettola si è decisa la morte di Alitalia? La confusione è a mille, con un governo incapace di agire. E che scatena con il suo comportamento l’odio sociale contro l’azienda, contro i suoi dipendenti. “Se la pagassero loro loro”, scrivono i più esagitati su Facebook come su Twitter, “la comprino i politici”, urlano altri. E magari tra i liquidazionisti del “basta buttare soldi nostri” c’è anche qualche mantenuto dagli otto-nove miliardi di reddito di cittadinanza senza alcuna voglia di faticare. Magari poter lavorare, scrivono invece quelli che il posto se lo sono visto negare e certo non augurano ad altri di essere sbattuti in mezzo alla strada.

Eppure Conte è incapace di soluzioni. Sta lì, senza muoversi, ad aspettare l’esecuzione della condanna a morte decretata dall’Europa per far pappare ai tedeschi quella che era la compagnia di bandiera. Nostra, non loro.

Alitalia non è il negozio di cui disfarci

Il controllo sul volo è o no un interesse strategico dell’Italia? Oppure, consideriamo il trasporto aereo qualcosa di ininfluente nella nostra geopolitica e trattiamo Alitalia come un negozio di cui disfarci perché è stato costoso negli anni?

E’ ora di decidere che farne. E fioccano le interrogazioni parlamentari – sia Silvestroni che Ruspandini ne hanno presentate nei due rami del Parlamento a nome di Fratelli d’Italia, e non solo loro – ma il governo farfuglia. Prestiti ponte, ricerche di mercato e tutto quello che la fantasia istituzionale può partorire, ma nulla di concreto. Con una serie di posizioni contraddittorie che scatenano pure l’ira delle associazioni dei consumatori, come l’Aduc anche ieri. La fila di parole messe insieme da Di Maio e soci è assolutamente sconcertante.

Come fa un paese a garantire stabilità ad un’azienda come Alitalia se un ministro per lo sviluppo dichiara che “serve un ottimo management, non altri soldi pubblici”, e il suo successore, Patuanelli, il contrario? “Tornare all’Iri? Se serve, assolutamente sì”. Che ovviamente per l’Aduc non andrebbe bene, perché in fondo chi se ne frega della compagnia di bandiera. Di Maio voleva, poteva, doveva chiudere la vertenza entro la fine del 2018. Siamo ancora qui ad aspettare col nuovo ministro.

Il declino delle politiche industriali

Poi, la sparata dell’allora vicepremier grillino, questa volta opportunamente ricordata dai consumatori: occorre “punire i responsabili della attuale situazione Alitalia significa promuovere l’azione di responsabilità su quei manager che in questi anni hanno utilizzato Alitalia come un bancomat”. Nulla di tutto questo è però mai avvenuto.

Ecco, sono parole. E’ vero che ci sono state spese che hanno dilapidato risorse. Ma questo può rappresentare un motivo per sotterrare Alitalia, i suoi dipendenti, il suo indotto? E soprattutto l’interesse nazionale a competere nel trasporto aereo?

Da un governo degno di questo nome ci aspetteremmo ben altro che non la resa. Ma ormai siamo al declino delle stesse politiche industriali e non è casuale la coincidenza con la crisi siderurgica. Il sistema Paese si avvita su stesso, si martella con autogol clamorosi, perde di competitività. Siamo nelle fauci della nomenklatura europea e non riusciamo a far sentire la nostra voce. Ci rimproverano “aiuti di Stato”. Ci fosse uno a replicare “embè?”.