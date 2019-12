Addio a Mario Sossi: fu rapito dalle Br nel 1974. Giudice rigoroso e uomo di destra

Il giudice Mario Sossi è morto a Genova. Aveva 77 anni. Il suo nome è legato agli anni di puombo. Fu rapito dalle Br il 18 aprile del ’74. Un gruppo di venti terroristi lo sequestrò la sera del 18 aprile 1974 al suo rientro a casa a Genova. Era appena sceso dall’autobus.

Fu colpito e caricato su un’Autobianchi A 112 guidata da Alberto Franceschini. Seguito da Mara Cagol su una Fiat 128. Fu la prima, eclatante azione dei terrorsiti comunisti. Nonostante ciò, Pci e intellettuali di sinistra continuarono a lungo a parlare di “sedicenti” Brigate Rosse.

I brigatisti ce l’avevano con lui perché era il Pubblico minstero al processo al XII Ottobre. Un gruppo terroristico genovese che avevaa ucciso un portavalori durante una rapina.

Era diventato noto all’opinione pubblica per l’inchiesta sugli scioperi negli ospedali psichiatrici di Quarto e Cogoleto. Per l’arresto di alcuni edicolanti che avevano esposto al pubblico riviste pornografiche e infine per l’arresto dell’avvocato Giambattista Lazagna sospettato di aver rubato armi ed esplosivi. Quest’ultimo verrà prosciolto in istruttoria. Durante il sequesto, Sossi fu sottoposto all'”interogatorio” del “tribunale del popolo”. Fu liberato dopo poco più di un mese. Per l’esattezza il 23 maggio. E fu liberato nonostante le autorità non avessero ceduto, pur dopo un tormentato dibattito, al ricatto brigatisa.

Mario Sossi era un uomo di destra. Da giovane aveva militato nel Fuan. Nel 2007 si candidò al Consiglio comunale di Genova per Alleanza nazionale.

“Rendo omaggio – ha detto Maurizio Gasparri- alla memoria di Mario Sossi, valente Magistrato. Che più volte ho incontrato a Genova, nel corso di convegni e incontri pubblici. Ai quali partecipava come simbolo della storia italiana del dopo guerra. Mario Sossi fu tra le prime vittime delle Brigate rosse. Subendo un drammatico sequestro. Uomo di prima linea nell’azione di una magistratura seria e valorosa, resta un esempio che la Repubblica Italiana dovrà sempre ricordare”.