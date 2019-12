Non bastava il presepe negato dalla preside ad Agrigento, per non offendere gli stranieri. E neanche i vari presepi che in Italia strizzano l’occhio ai migranti, fino a quello con Gesù Bambino nero, contro ogni ricostruzione storica esistente. A Torino, grazie (si fa per dire) ai Radicali, spunta un presepe con i pastori annegati e la famiglia di Maria e Giuseppe, Gesù Bambino compreso, su un barchino, unici sopravvissuti. Una protesta “politica”, ovviamente, contro i decreti sicurezza e contro Matteo Salvini.

Il presepe “politico” dei Radicali

Dopo il caso del Padovano, “performance” artistico-politico si è ripetuta a Torino, nella sede dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta di via San Dalmazzo. “L’obiettivo è quello di colpire i decreti sicurezza – dicono i Radicali – . Il presepe mostra la realtà dei fatti, l’attualità di migliaia di morti in mare negli ultimi dieci anni. Non siamo anti-religiosi ma rivendichiamo il concetto di stato laico espresso dalla nostra costituzione”.

La replica è arrivata, puntuale, da un esponente della destra. “Il tentativo di associare chi difende con strumenti democratici i simboli della tradizione ai tagliagole della Jihad è grottesco. Sono deliri da ricovero”, dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone.

Già a Padova, ma anche a Perugia, qualcuno aveva pensato bene di realizzare un presepe con i bambini annegati, nel tentativo, il solito, a sinistra, di provocare, choccare, deridere chi fa il presepe seguendo la tradizione.