Zingaretti negli Usa al vertice degli sconfitti. Le sue priorità: odio per le destre e modello Greta

Zingaretti in America, al vertice degli sconfitti. E il linguaggio della sinistra non cambia oltreoceano. Anziché proposte, continuano col linguaggio dell’odio ideologico. La priorità per il segretario dem è la lotta alle destre e ai nazionalismi. E in questo è certo di trovare il plauso di Clinton e dei suoi. In America infatti l’odio contro Trump è diventato patologico. E aumenta man mano che Trump consegue i suoi successi. Sia sul piano economico che su quello della lotta ai clandestini. E la sinistra Usa sta letteralmente impazzendo. Sondaggi-fake danno ogni giorno Trump sconfitto, proprio come prima delle ultime elezioni. Ma Zingarelli sorride e sidà pacche sulle spalle con l’ex presidente dem.

Zingaretti si consola coi circoli Pd made in Usa

“Dopo l’incontro con il presidente Bill Clinton, ho partecipato a un’assemblea con i circoli del Partito democratico negli Stati Uniti, con i nostri iscritti qui a New York. Che erano collegati con quelli in collegamento da Boston, Washington, Philadelphia e San Francisco. Voglio raccogliere richieste, spunti e suggerimenti. Una bellissima comunità”. Lo ha scritto il segretario del Pd Nicola Zingaretti su Facebook. “Subito dopo – aggiunge – incontro con il sindaco di New York, Bill de Blasio, con cui condividiamo l’amore per l’Italia e la lotta alle disuguaglianza sociale e al cambiamento climatico. I Democratici in tutto il mondo sono uniti e combattono per riportare speranza e fiducia. Ora direzione Washington dove incontrerò la Speaker del Congresso Nancy Pelosi e poi sarò alla Casa Bianca per un incontro al Consiglio della sicurezza nazionale”.

Zingaretti anche oggi ha raccontato dei suoi incontri negli States. “Oggi a New York per la mia prima visita negli Stati Uniti da segretario del Pd. Saranno due giorni ricchi di incontri in primo luogo con i Democratici Americani. Bill Clinton, poi Bill De Blasio, nel pomeriggio l’assemblea con il circolo Pd New York e domani sarò a Washington. Al centro degli incontri, Europa e rapporto con gli Usa, battaglie comuni contro le destre e i nazionalismi. Noi ci siamo. All over the world to change it”. Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb. Come si vede, la priorità di Zingaretti è l’odio per le destre, il cambiamento climatico ricetta Greta, e così via. Siamo sicuri che gli elettori,m sia americani sia italiani, hanno ben altre priorità…