Adesso Zingaretti si deve davvero decidere. Uscire dall’angolo, prendere coraggio e osare quel che non è riuscito a fare ad agosto: puntare dritto al voto anticipato senza ascoltare nessuno. Ne va della sua scommessa alla guida della sinistra.

E’ inutile sbandierare l’alibi del “rischio” della vittoria sovranista. Oppure del presidente della Repubblica “degli altri”. Una maggioranza che litiga tutti i santi giorni non dura perché non lo merita. Privi di consenso popolare, divisi come non mai, i partiti che dicono di sostenere il governo Conte non si salvano nemmeno con un miracolo. La loro partita è finita, rischiano di uscire definitivamente dal Palazzo.

La sconfitta sono gli operai licenziati, non solo l’Emilia

Ci vuole il colpo di reni. A che serve l’ansia sul voto emiliano? Al Pd possono succedere due cose, ovviamente. Vincere o perdere. Se perde – come appare sempre più probabile dopo la sconfitta in Umbria – è un disastro. Se vince, festeggia l’unica regione, al massimo due, nelle sue mani. Bottino magro, magrissimo, inservibile. La sconfitta più clamorosa per un partito di sinistra è accompagnare al licenziamento diecimila lavoratori della siderurgia e le migliaia dell’indotto ex Ilva. Hai voglia a cantare Bandiera Rossa se poi si sbattono gli operai in mezzo alla strada.