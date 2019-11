Ue, parte la commissione van der Leyen: “Ecco la nuova Europa”. Ma non ci crede nessuno

La Commissione di Ursula von der Leyen è stata eletta poco fa dal Parlamento europeo a Strasburgo con 461 voti a favore, 157 contrari e 89 astenuti (707 voti). Prima del voto, la presidente eletta, aprendo il dibattito sull’intero esecutivo da lei guidato, ha presentato il programma e gli obiettivi. “Se c’è un campo in cui il mondo ha bisogno della nostra leadership è proteggere il clima. E’ un problema esistenziale per l’Europa. E come potrebbe non esserlo, quando vediamo Venezia sott’acqua e le foreste del Portogallo andare a fuoco?”. Certo, “sono cose che succedevano anche prima, ma mai con questa frequenza e intensità”.

E continua. “Saremo una squadra che lavora. Siamo pronti, l’Europa è pronta. Il mio messaggio è semplice: mettiamoci a lavorare” ha detto von der Leyen presentando il suo collegio dei commissari al Parlamento Europeo. “Continuerò ad ascoltarvi: siamo stati spesso d’accordo, a volte non lo siamo stati. E’ la democrazia. Chiedo il vostro sostegno per un nuovo inizio dell’Europa”. Tra l’Ue e gli Usa “senza dubbio ci sono problemi, ma i legami” transatlantici “hanno passato la prova del tempo” e tra le due sponde dell’Atlantico corrono “miriadi di fili” che legano le persone e i Paesi, sia negli “affari” che in altri ambiti, ha sottolineato ancora von der Leyen.