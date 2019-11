Tutto quello che la Gruber non ha voluto sentire dalla Meloni su Chef Rubio

Ecco, ora si capisce il motivo per cui Lilli Gruber era adirata. A dire poco. Ecco cosa non voleva che Giorgia Meloni leggesse e facesse vedere nella burrascosa puntata di Otto e mezzo di martedì. “Le tolgo l’audio”, minacciava la conduttrice. La leader di FdI voleva leggere – e ci è in parte riuscita – la vera e propria ‘crociata’ antisionista che Chef Rubio porta avanti sui social. Cara Gruber gli antisemiti non siamo noi, guardi altrove, era il senso dell’intervento della Meloni. Che ha rintuzzato le domande velenose della conduttrice che parlava di “ambiguità” nella destra in materia di antisemitismo. Il cuoco “unto e bisunto”, che i renziani hanno avuto l’ardire di proporre in Rai, sui suoi profili social si definisce filosemita ma antisionista. Un distinguo che si traduce in continui attacchi a Israele, al suo governo e alla sua politica. All’anima dell’ambiguità.

Chef Rubio: “Sionisti cancro del mondo”

Su twitter ci sono tutte le tappe della crociata contro Israele che Chef Rubio ha iniziato il 13 agosto scorso, in un tweet pubblicato in occasione della morte del reporter italiano Simone Camilli a Gaza. Rubio twitta: “Israele ‘nonstato’ nazista. Sionisti cancro del mondo. Rip”.

Sempre contro Israele il 25 ottobre scorso Chef Rubio scrive: “Mutilare i civili palestinesi è ciò che riesce meglio all’IDF. Per questo danno lezioni in tutto il mondo: farlo in maniera pulita e letale. È successo in #Guatemala, in #India (maggior acquirente di armi israeliane) per il #Kashmir, e adesso in Chile. Perché non lo dite?”.