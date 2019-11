Sud, Pedrizzi relatore al corso di formazione per manager dell’Agemed

Riccardo Pedrizzi, ex senatore di An, già presidente della Commissione Finanze del Senato, sarà il relatore del corso di formazione per manager organizzato da Agemed (Agenzia per lo sviluppo del territorio del mezzogiorno d’Italia e del mediterraneo). Il corso si svolgerà il prossimo venerdì 29 novembre alle 14.30 presso l’Università di Avellino.

L’Agemed, in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Avellino e con l’Università di Benevento ha organizzato la sessione dedicata interamente ai manager. L’obiettivo è fornire elementi di valutazione per lo sviluppo del territorio e margini più ampi di competenza strategica per gli enti locali.

Il corso, che vede amministratori di Comuni della provincia di Avellino e di esperti e tecnici, ha particolare importanza. Si propone infatti di sollecitare la formazione e la preparazione di una classe dirigente sensibile al rapporto necessario con l’Europa in un momento così delicato per la vita del paese. La lezione che terrà il senatore Pedrizzi – in libreria con il volume “Il salvadanaio. Manuale di sopravvivenza economica” – è sul tema:”Il ruolo delle banche per lo sviluppo degli Enti Locali”.

L’Agemed al servizio del sud

L’Agemed è un ente no-profit. Trae origine dall’idea innovativa dell’avvocato Giuseppe Gargani di creare una rete di professionisti distribuiti su tutto il territorio nazionale. Avvocati, commercialisti, notai, ingegneri, agronomi, architetti e consulenti esperti nella finanza agevolata. Agemed mira a rafforzare ed incrementare lo sviluppo economico territoriale supportando gli Enti Pubblici (Regioni, Comuni ed altri soggetti di pubblico interesse) e Privati (PMI o Start-Up). Obiettivo ultimo è cogliere le opportunità che possono derivare dalla nuova programmazione finanziaria UE 2014-2020. Oltre ad assicurare l’assistenza in ogni fase del progetto e per qualsivoglia misura di finanziamento, si occupa di attività. In primis, Project Financing, Business Plan, Pianificazione Fiscale, Quotazione in borsa di PMI ed emissione di Mini-Bond, Piano di avvio di start-up innovative, Piano di internazionalizzazione.