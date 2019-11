“Strade d’Europa”, Procaccini: «Progetto di FdI per essere vicini a imprese e cittadini»

«Uno strumento per avvicinare i territori all’Europa. Attraverso la descrizione dettagliata dei finanziamenti messi a disposizione dalla Ue e di tutte le opportunità per imprese, associazioni, cittadini». Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia-Ecr Nicola Procaccini ha aperto a Roma, nella sede italiana del Parlamento Europeo, l’incontro in cui è stato presentato il progetto “Strade d’Europa”.

Il portale “Strade d’Europa”

Il progetto nella sua versione in rete è un portale (www.stradedeuropa.eu), una porta di accesso semplice per orientarsi nell’intricato mondo dei finanziamenti europei. «Intendo caratterizzare il mio mandato in Europa con estrema concretezza e soprattutto voglio un contatto diretto con i territori. Per questo motivo ho voluto subito far partire questa iniziativa che ritengo sia molto utile per i cittadini», ha detto Procaccini, promotore del progetto. «Questo è il nostro modo di intendere l’Europa, cercare di cambiarla per dare meno spazio alle banche e alla grande finanza. E offrire invece sempre più strumenti e opportunità ai cittadini e alle imprese».

Procaccini illustra il progetto di Fratelli d’Italia

Il portale offre un panorama aggiornato dei fondi diretti e indiretti (quelli erogati attraverso le Regioni) messi a disposizione dall’Unione Europa. C’è la possibilità di iscriversi alla newsletter per rimanere costantemente aggiornati. Quindi si potranno chiedere assistenza e informazioni per aderire ai bandi e accedere ai programmi di finanziamento. Quelli indiretti riguardano, per ora, le regioni dell’Italia centrale: Lazio, Marche, Umbria e Toscana. Nel suo intervento, il presidente del gruppo FdI alla Camera dei Deputati Francesco Lollobrigida, ha ringraziato Nicola Procaccini per l’iniziativa che «rappresenta un patrimonio a disposizione di tutti. E ben interpreta il ruolo propositivo e vicino alla gente che FdI vuole avere in Europa».

Per Guido Castelli, responsabile nazionale Enti Locali di FdI, «Strade d’Europa è una opportunità anche per gli enti locali. Specie le Regioni, che devono fare di più e meglio per consentire ai territori di accedere ai fondi dell’Unione». Infine, il consigliere regionale del Lazio Giancarlo Righini, ha rilevato che Strade d’Europa è uno strumento per legare le varie istanze, soprattutto nel settore agricolo. Nelle prossime settimane il progetto sarà illustrato nei singoli territori dell’Italia centrale.