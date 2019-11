“Strade d’Europa”: il progetto di FdI per accedere ai finanziamenti Ue

Venerdì 15 novembre alle 10.30, presso la sala convegni di Spazio Europa (in via 4 novembre 149 a Roma), presentazione del progetto di FdI “Strade d’Europa”. Il progetto è a cura dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia – Conservatori Europei Nicola Procaccini. E’ rivolto agli amministratori locali e alle associazioni di categorie produttive. Lo scopo: aiutare le amministrazioni locali, le scuole, le imprese e le associazioni delle regioni dell’Italia centrale ad accedere ai programmi di finanziamento UE. Così come promesso nel programma per le Europee.

Progetto di FdI e consevatori europei

Attraverso un portale internet e l’assistenza di esperti sarà possibile conoscere e valorizzare in tempo utile le opportunità offerte. Il panorama dei finanziamenti diretti dall’Unione Europea è infatti vasto e intricato. E si affianca ai finanziamenti indiretti che transitano attraverso le regioni: Lazio, Marche, Umbria e Toscana. Durante l’incontro i protagonisti del progetto illustreranno anche la piattaforma on line www.stradedeuropa.eu. Grazie a questo sportello on line, si potrà agevolare i professionisti, le scuole e le imprese a districarsi nella messe di tutti i bandi disponibili. I dati ufficiali informano che sono ancora poche le regioni che hanno attivato specifiche misure per i professionisti.

Per questo l’iniziativa di FdI è preziosa. Con Nicola Procaccini parteciperanno il presidente del gruppo FdI alla Camera dei Deputati Francesco Lollobrigida, il responsabile nazionale Enti Locali di FdI Guido Castelli, il consigliere regionale del Lazio Giancarlo Righini, componente della Commissione Sviluppo economico e attività produttive.