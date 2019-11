Il centrodestra che nelle intenzioni di voto è ad un passo dalla maggioranza assoluta, dalla maggioranza ‘culturale’, ma che non la raggiunge: Lega, FdI e FI insieme otterrebbero infatti, se si votasse oggi, il 48.8% dei consensi. Primo partito della coalizione di centrodestra, così com’è dalla ultime politiche, la Lega di Matteo Salvini (28.6%) seguita da Fratelli d’Italia (10.7%) e Forza Italia (9.5%). Anche in Emilia le notizie per la maggioranza sono tutt’altro che positive.

Maggioranza che potrebbe essere insidiata dall’attuale compagine governativa tradotta in coalizione – operazione invece sostanzialmente fallita e bocciata dal voto umbro -: Pd, M5S, IV e gli altri di centrosinistra raccoglierebbero infatti il 48.5% dei voti, con una differenza di appena 0.3 punti percentuali dal cdx. I Dem in proiezione davanti al Movimento5Stelle, così come è stato in Umbria, anche se di poco. M5S al 17.9% e Pd al 18.2%. Partito di Zingaretti che però, guardando a sinistra, potrebbe recuperare consensi con la galassia dei partiti di sinistra capace di raccogliere il 7.5%, che sommato ai voti Dem significherebbe il 25.7%. Al centro invece la creatura di Matteo Renzi, Italia Viva, sarebbe al 4.9%.

Nella seconda rilevazione infine, il contante. L’esecutivo ha discusso e con ogni probabilità introdurrà con la prossima manovra un limite crescente all’uso di questo. Anche se il condizionale è d’obbligo viste le molte retromarce sin qui effettuate. Limite che dovrebbe arrivare nel giro di un paio d’anni al tetto dei mille euro. Tetto che vede sostanzialmente divisi a metà gli italiani: il 50.6% degli intervistati lo ritiene potenzialmente dannoso per il commercio. Il restante 49.4% invece lo ritiene utile a contrastare l’evasione. Leggermente più definito il giudizio spacchettando questo dato su base territoriale, con le regioni del Nord che registrano una maggioranza di giudizi favorevoli: nel Nord-Ovest i favorevoli sono il 50.4% e nel Nord-Est il 52.5%. In vantaggio i critici, invece, al centro (56%) e al Sud (50.1%).