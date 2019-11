Sondaggio Emg, Fratelli d’Italia vola al 10%. È il suo massimo storico

Continua l’ascesa di Fratelli d’Italia nei sondaggi. Il partito di Giorgia Meloni tocca quota 10%, il suo massimo storico in base alle previsioni degli analisti. Con Frateli d’Italia cresce anche la Lega nelle intenzioni di voto degli italiani. Secondo l’ultimo sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad “Agorà” su Rai3, il partito di Matteo Salvini nell’ultima settimana ha visto crescere di 1,2 punti percentuali il proprio consenso, attestandosi al 34,2%.

In aumento anche Fratelli d’Italia, che passa al 10% dal 9,4% della scorsa rilevazione, e Italia Viva di Matteo Renzi che guadagna lo 0,2% arrivando al 4,9%. In discesa Partito Democratico e Movimento 5 Stelle rispettivamente al 19% (-0,3%) e al 16 3% (-0,5%). Giù anche Forza Italia che passa dal 7,4% al 7,2%. Tutti in calo i partiti minori: Più Europa scende all’1,8% (-0,4), La Sinistra all’1,6% (-0,2), Europa Verde all’1,2% (-0,2). Uico stabile il partito di Carlo Calenda all’1%.