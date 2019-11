“Attenzione, bisogna essere molto cauti quando si fanno determinate cose”. Massimo Giletti bacchetta così Barbara D’Urso. Tutto dopo l’ospitata al “Live” del cantante neomelodico Tony Colombo, che in passato ha avuto come manager Agostino Iacovo (ex socio di Corona per il marchio di magliette Adalet e coinvolto nella maxi inchiesta della Procura di Paola denominata “Camaleonte”).

Mentre il conduttore di “Non è l’Arena” dava lezione sulla correttezza dell’informazione, domenicava un “piccolo” particolare. Il conduttore di La7, mesi fa, si è fatto fotografare con Corona mentre indossava proprio la tshirt Adalet, il cui marchio sarebbe stato di proprietà di Corona e di tale Iacovo (come lui stesso ammette sui social). Come mai Giletti si è fatto fotografare con quella maglietta del marchio di proprietà del manager di Colombo? Mistero. Anzi giallo.