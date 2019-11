Salvini: «Un governo di cretini che mette tasse da cretini. Aspettiamoci la patrimoniale» (video)

Un governo di «cretini», che quindi impone tasse che rasentano «il cretinismo». Così Matteo Salvini, con una diretta Facebook, interviene sulla manovra e sui sempre nuovi balzelli che il governo vuole imporre agli italiani. “L’ultimo zuccherificio rimasto in Italia è in Emilia, a Bologna, dopo che i governi passati hanno svenduto lo zucchero italiano. E i cretini al governo tassano le bibite zuccherate e rischiano di massacrare ulteriormente quello che rimane”, ha detto il leader della Lega, per il quale ormai è chiaro che dobbiamo aspettarci “una patrimoniale sui conti correnti e la casa”.

Salvini: «Tra un po’ tassano anche l’aria che respiriamo»

“Quella sulla plastica – ha sottolineato – non è una tassa per salvare l’ambiente ma per fase cassa, perché tassano le confezioni di biscotti, pannolini, latte per un costo di 100 euro in più a famiglia“. “La tassa sulle auto aziendali – ha aggiunto – rasenta il cretinismo, come se uno che guadagna 30-40mila euro all’anno fosse un riccone da tassare”. “Questo è un governo che odia il lavoro e il risparmio. Questi fra un po’ tassano anche l’aria che respiriamo, roba da matti. Aspettiamoci una patrimoniale sui conti correnti e la casa”, ha avvertito Salvini. “Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti: solo chiacchiere, tasse e sbarchi”, ha quindi chiosato, sottolineando che nella maggioranza di governo “mettono le tasse di notte, poi si svegliano di giorno e si attaccano. Caro Renzi, gli italiani non hanno l’anello al naso. Tassate di giorno e vi lamentate di notte, falsi, ipocriti e incapaci”.

La Commissione Segre, «una roba sovietica»

Salvini, inoltre, è tornato anche sulle polemiche per l’astensione del centrodestra sull’istituzione della Commissione Segre. “Una bella commissione sovietica come nemmeno Orwell in passato. Conte Renzi, Di Maio, Zingaretti – ha invitato – andate a rileggere 1984. La politica che perseguiva il pensiero, le libertà, la passione, l’arte, il teatro perchè facevano paura al regime”.