Commissione Segre, comitato, tribunale? Che cosa sarà? Che intenzioni hanno? Perché a giudicare dal putiferio scatenato dall’astensione del centrodestra sulla mozione approvata l’altro ieri al Senato c’è da dubitare assai. Non abbiamo avuto dubbi a chiedere pubblicamente agli odiatori che bulloneggiano sui social di dirci “almeno un motivo che vi porta ad insultare Liliana Segre”. Ci aveva colpito la storia dei duecento messaggi al giorno, anche se solo poi ci siamo chiesti dove. Perché non esistono account della senatrice, Facebook, Twitter, Instagram, nulla. Il che comunque cambia poco: se ad una donna deportata venisse rivolto anche un solo messaggio offensivo, una sola minaccia, sarebbe senza dubbio gravissimo comunque.

Però, meraviglia lo scalpore sulla mozione. Una commissione parlamentare per scoprire antisemiti, e poi chissà chi. Ma la polizia postale che ci sta a fare? Siamo sicuri che con questa voglia di censura poi non si arrivi al momento in cui sarà qualcuno – che non sia la Legge – a dirci che cosa poter dire e che cosa non dover mai dire secondo l’opinione dominante?