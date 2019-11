Roma, stop alle auto Euro 3. Ecoitaliasolidale: «Dalla Raggi un’ordinanza che sa di commedia»

«È la prima giornata con lo stop nella Capitale delle automobili Euro 3. I mezzi pubblici fortemente inquinanti, invece, avranno la possibilità di circolare. Questo è il metodo con cui si affronta un tema fondamentale per la qualità della vita a Roma». Lo dichiarano Piergiorgio Benvenuti e Sergio Urbano, di Ecoitaliasolidale.

«Da tempo stiamo sostenendo che la qualità dell’aria nella Capitale, al pari della gestione dei rifiuti e la manutenzione delle aree verdi è pessima. C’è un danno enorme sia di carattere ambientale che per la salute dei residenti. Roma per la prima volta risulta fra le peggiori città italiane. Esattamente è alquarto posto fra i capoluoghi con le maggiori concentrazioni di No2. Ecoitaliasolidale aggiunge che non va meglio per le polveri sottili. «Per la presenza dell’Ozono (O3) solo Frosinone nel Lazio riesce a fare peggio»

«Contestiamo però l’ordinanza firmata dalla sindaca Raggi per le incongruenze». Evidente è la «incapacità di affrontare in modo coerente il tema dell’inquinamento». Il provvedimento infatti «colpisce fortemente le famiglie a minor reddito che si vedono costrette a sostituire la propria autovettura Euro 3», Non basta l’aiuto da rottamazioni e forme di sgravio fiscale.