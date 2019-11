Un altro autobus dell’Atac in fiamme a Roma. Questa volta l’incendio ha distrutto un bus della linea notturna in via del Fosso della Magliana, nella zona tra Corviale, Trullo e Magliana vecchia.

Nuovo autobus dell’Atac distrutto dalle fiamme

Il mezzo dell’Atac stava rientrando in rimessa intorno alle 5,30 della mattina. Fortunatamente senza passeggeri a bordo. L’autista ha tentato invano di spegnere l’incendio prima dell’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. L’incendio è scoppiato dal vano motore e si è subito propagato a tutta la vettura che è andata completamente distrutta. Tutte da accertare le cause del rogo, che si aggiunge a una lunga lista di precedenti.

Polemica sulla sicurezza dell’azienda capitolina

Ed è polemica sulla sicurezza dell’Atac, l’azienda capitolina di trasporto pubblico. Le condizioni del parco mezzi continuano a destare preoccupazione anche per le difficoltà della manutenzione. Il sindacalista Claudio De Francesco, come riporta Roma Today, chiede all’amministrazione Raggi interventi immediati: «Invece di pensare a fare spettacoli ridicolizzando i lavoratori, si provveda piuttosto a mettere i dipendenti in sicurezza. Non siamo pagliacci ma professionisti. Gli unici che mandano avanti il carrozzone».

L’ultimo precedente a Tor Bella Monaca

Tanti i casi di autobus in fiamme nella capitale. Paura, insicurezza, E immagini choc che fanno il giro del mondo. L’ultimo si è verificato lo scorso 25 settembre a Tor Bella Monaca. all’atezza di via dell’Archeologia. L’incendio è scoppiato nella parte posteriore del mezzo. Paura tra i passeggeri a bordo. Non appena l’autista ha visto fumo uscire dal bus, è riuscito ad accostare. Ha fatto evacuare il mezzo è messo in sicurezza i cittadini a bordo. Poco dopo infatti la vettura si è incendiata e al suo posto è rimasta una carcassa.