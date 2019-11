Dall’agiografia alla storiografia. Meglio, dall’esaltazione faziosa della Resistenza alla sua rivisitazione “senza tabù”. L’invito a guardare senza lenti deformanti uno dei periodi più controversi e cruenti della nostra pur tormentata vicenda nazionale arriva dall’ex-direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli. Indubbiamente un atto di coraggio intellettuale. A distanza di oltre settant’anni la Resistenza resta infatti ancora una sorta di zona franca, off limits per l’approfondimento e l’indagine storiografica. Lo ha imparato a sue spese Giampaolo Pansa, ripetutamente insultato dal cosiddetto “popolo della sinistra”. La sua colpa? Aver sollevato il velo di reticenza sulle violenze partigiane negli anni 1944-46. Prima di lui, in verità, e in tempi ben più bastardi, lo aveva fatto Giorgio Pisanò, giornalista e senatore missino. Speriamo vada meglio a Marcello Flores e Mimmo Franzinelli, autori della Storia della Resistenza.

Mieli elogia la Storia della Resistenza di Flores e Franzinelli

È il libro che Mieli invita a leggere senza pregiudizi. Di più: l’ex-direttore del Corsera ripercorre l’ultima fase della guerra civile seguita all’armistizio dell’8 settembre del ’43. Prima dell’aprile 1945, spiega Mieli, la Resistenza era stata caratterizzata da «conflitti interni generati da tentativi scissionisti per ribaltare gli assetti direttivi di un gruppo partigiano». Ma anche da «passaggi contrastati dall’una all’altra formazione, oltreché rivalità tra bande operanti nella stessa zona». Sarebbero proprio questi, sottolinea ancora Mieli, gli aspetti «ignorati o sottovalutati» dalla storiografia ufficiale, spesso trasformatasi in agiografia. Storie di regolamenti di conti e brutale realpolitik rimaste nell’ombra. La ragione per Mieli è semplice: «Il timore di prestare il fianco ai denigratori della Resistenza». Ma, aggiunge, «è stato un grande errori. Gli italiani sarebbero stati in grado di capire».

I precedenti di Pisanò e Pansa

Da qui la necessità si svelare i passaggi cruciali del «biennio della guerra civile», un periodo reso «monco e poco credibile agli occhi dei posteri» dalla retorica degli storiografi di parte che ne hanno cantato solo le gesta eroiche. E così spazio a tradimenti, processi sommari, accuse di spionaggio, fango puro nei confronti di questo o quel partigiano “scomodo”, come nel caso di Dante Facio Castellucci. Pagine truci, come scontri a fuoco scatenati dai comunisti «che intendevano mantenere una supremazia numerica e politica su ogni altra forza», secondo la testimonianza di un militare di rango britannico. Non per caso, l’epicentro di tante violenze è l’Emilia-Romagna, cuore dei partigiani rossi, che non esitarono a venire a patti strategici con i nazisti per eliminare i partigiani «rivali».