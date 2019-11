comunità bengalese a Roma impone un’indagine seria e una risposta rigorosa da parte del governo». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, a proposito di una esclusiva di Repubblica.it. Il quotidiano diretto da Verdelli, infatti, ha intervistato un bengalese residente nella capitale. Il quale ha raccontato i meccanismi che regolano il racket dei mini market a Roma. «Quanto divulgato sul web da Repubblica sul modus operandi di alcuni gestori di minimarket appartenenti allaimpone un’indagine seria e una risposta rigorosa da parte del governo». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera,a proposito di una esclusiva di Repubblica.it. Il quotidiano diretto da Verdelli, infatti, ha intervistato un bengalese residente nella capitale. Il quale ha raccontato i

Roma, racket dei minimarket in mano ai bengalesi

rete di malaffare organizzato che opera del tutto indisturbato, danneggiando anche i piccoli commercianti onesti che lavorano e pagano le tasse allo Stato. Da dove provengono i fondi che finanziano le aperture di questi esercizi? Come ottengono le licenze e i permessi? Come mai vendono indisturbati bevande alcoliche al di fuori dell’orario previsto per legge e spesso a prezzi sleali»? Si chiede Lollobrigida. Ma soprattutto, incalza, «come mai non ci sono i dovuti controlli da parte delle autorità competenti, trattandosi anche di locali per lo più non a norma»? «Sapevamo già che il circuito di questi negozi fosse nel pieno dell’illegalità. E nel silenzio generale Fratelli d’Italia lo denuncia da sempre. Ma se quanto rivelato da Repubblica fosse vero ci troveremmo di fronte a una vera e propriadanneggiando anche i piccoli commercianti onesti che lavorano e pagano le tasse allo Stato. Da dove provengono i fondi che finanziano le aperture di questi esercizi? Come ottengono le licenze e i permessi? Come mai vendono indisturbati bevande alcoliche al di fuori dell’orario previsto per legge e spesso a prezzi sleali»? Si chiede Lollobrigida. Ma soprattutto, incalza, «come mai non ci sono i dovuti controlli da parte delle autorità competenti, trattandosi anche di locali per lo più non a norma»?

Lollobrigida (fdI): stiamo per presentare un’interrogazione urgente

Stiamo per depositare una interrogazione urgente al governo al quale porremo tutti questi interrogativi. Con l’auspicio che possa presto attivarsi per riportare la legalità a Roma e in tutte le altre città nelle quali il racket dei mini market ha preso piede. Basterebbe iniziare dalla proposta di Fratelli d’Italia: gli stranieri che volessero aprire una attività in Italia, depositino allo Stato 30.000 euro di cauzione dai quali via via scalare le tasse dovute», conclude Lollobrigida. sarebbe un primo passo per la legalizzazione di un sistema che, come riporta Repubblica nel suo servizio, «dai prestiti in nero ai rapporti con la politica», opera nel sommerso con meccanismi illeciti tipici del racket…