Polizia, nella giornata odierna ecco com’è andata la protesta di Anip-Italia sicura per ottenere più tutela per gli agenti impegnati nella sicurezza.

“Sono circa 1000 i poliziotti che hanno manifestato negli uffici esprimendo un forte segnale di ‘malessere’ per l’inerzia della politica, del Governo, in particolare del Ministro dell’Interno, e del Capo della Polizia”. Lo sottolinea in una nota il sindacato di polizia.

“In 270 si sono ‘autoconsegnati’ e oltre 600 hanno solidarizzato in 45 province italiane. Solidarietà giunta anche da altre 12.863 persone che hanno aderito attraverso 200 gruppi e pagine Facebook”.

Polizia, le richieste di Anip-Italia sicura

Il Segretario Generale Nazionale dell’Anip-Italia Sicura, Flavio Tuzi ha affermato che ”è stato un evento storico e nazionale che ha coinvolto tutte le categorie unite dall’indifferenza per la dignità del lavoro umano e delle persone. Occorre soddisfare i bisogni professionali dei poliziotti più elementari (tra cui la tutela legale e sanitaria). E consentire la giusta carriera delle donne e degli uomini che da 20 anni attendono una soluzione alle tante ingiustizie”.

‘La serenità e la tranquillità dei poliziotti si riflette sul servizio per i cittadini. Per questo motivo occorrono specifiche ulteriori risorse economiche. E non più vuote parole di solidarietà quando vengono feriti o uccisi appartenenti alle Forze dell’Ordine, o semplice cordoglio per il numero sempre più crescente dei suicidi”.