Piazzapulita, il sondaggio fa rosicare Formigli. Il centrodestra vola, il governo sprofonda

Doccia fredda per Pd e M5s. L’ultimo sondaggio per Piazzapulita di Index Research, vede il governo boccheggiare sempre più. Le intenzioni di voto assegnano al centrodestra un 49,4%, con un +0,7% di crescita rispetto alla scorsa settimana. Scende invece la coalizione giallorossa Pd-M5S, che passa dal 43,9% al 43,04%. Pessime notizie. Il conduttore di Piazzapulita, Corrado Formigli mastica amaro. La coalizione di governo è sempre più lontana dagli italiani.

La coalizione di centrodestra formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si avvicina a grandi passi al 50% delle preferenze. Fratelli d’Italia prosegue la sua crescita, sondaggio dopo sondaggio. Un’ altra rilevazione preoccupa ulteriormente i coinquilini del governo, che vedono nelle regionali emiliano-romagnole lo spartiacque per le loro sorti. Ebbene, Bonaccini e Borgonzoni sono testa a testa nelle intenzioni di voto dei romagnoli. Espugnare una delle ultime roccaforti rosse è possibile. La “battaglia di Stalingrado”, come è stata definita durante la trasmissione, è alla portata del centrodestra. Sarebbe la fine della sinistra. Secondo un sondaggio Emg Acqua Group, Bonaccini e Borgonzoni infatti hanno rispettivamente il 45,5 % e il 44 per cento. Gli ospiti del programma di La7 sbiancano.

Sondaggio “Piazzapulita: risultati partito per partito

Primo partito, secondo Index Research, si conferma la Lega, che si attesta al 34%, segnando un +0,3% rispetto alla scorsa settimana. A seguire c’è il Pd al 19,5% (+0,2%). Cala ancora il M5S, che segna un -0,6% in una settimana, scendendo al 16,08% delle preferenze. Da brividi, con Di Maio che appare sempre più con le ore contate alla guida del Movimento. Fdi in salita al 9% (+0,4%), stabile Forza Italia, che resta al 6,4%. Scende, infine, Italia Viva . Il partitino di Renzi passa dal 5,0% al 4,8, segnando un -0,2% in una settimana.

Piazzapulita: Formigli contro Maroni

Corrado Formigli tenta un colpo di coda per salvare il morale delle truppe di La7. Tenta di punzecchiare Roberto Maroni, ospite in collegamento: “Però i sondaggi dicono che comunque Bonaccini è ritenuto più preparato rispetto alla leghista Borgognoni”. Ma Maroni se la ride sornione e risponde: “Sì sì, voi considerate sempre tutti i candidati della Lega impresentabili. Poi la Lega vince. Come mai?”. Dopo questa domanda Formigli preferisce cambiare argomento.