Paura per Piero Angela, contusione alla spalla e all’avambraccio dopo un incidente domestico

Incidente domestico per fortuna di lieve entità per il noto divulgatore scientifico, Piero Angela. Lo storico conduttore tv, 90 anni, venerdì 1 novembre sarebbe caduto in casa riportando una contusione alla spalla, al polso e all’avambraccio. Per questa ragione, si sarebbe quindi recato in ospedale per un controllo. Per medicare una ferita che si era procurato nella caduta e per essere sottoposto a tutti gli esami necessari per scongiurare l’ipotesi di fratture. Mercoledì 6 novembre poi ha fatto un successivo controllo all’ospedale sant’Andrea di Roma.

«Ringrazio quanti, con la loro cura e il loro affetto, hanno chiesto delle mie condizioni», ha detto Piero Angela non appena ha saputo che si era diffusa la notizia del suo incidente. Il conduttore non è ricoverato, ma è tornato nella sua casa, dove è già al lavoro per i prossimi impegni. Tra questi uno speciale sulle meraviglie degli oceani che lo attende il 17 dicembre al Teatro La Fenice di Venezia con Alberto Luca Recchi, dopo la prima tappa che si è tenuta all’Auditorium della musica di Roma il 21 ottobre.