«Ti dico come voglio morire…». E Piero Angela commuove Caterina Balivo (video)

Pubblico in piedi, applausi e una Caterina Balivo in lacrime. Ospite dell’ultima puntata della trasmissione di Rai 1 Vieni da me, Piero Angela ha spiazzato spettatori e conduttrice con una rivelazione molto intima sulla sua idea di morte. Al termine di una lunga intervista a cavallo tra vita personale e professionale, Balivo (minuto 23 circa) ha chiesto a Piero Angela quale regalo avrebbe voluto avere per i suoi 90 anni. Il giornalista, nato il 22 dicembre del 1928, le ha risposto che «per chi fa questo mestiere e lo ama come lo amo io, forse il miglior augurio è poterlo continuare a fare, come Moliere».

La rivelazione sulla morte

«Moliere – ha ricordato Angela – è morto sulla scena. E allora il miglior premio sarebbe che, a un certo momento, c’è un fermo fotogramma e la cosa finisce lì, mentre lavoro». A quel punto c’è voluto qualche attimo perché la conduttrice riuscisse a ricacciare le lacrime e ricominciare a parlare: «Non lo vorremmo mai vedere quel fotogramma», ha detto Balivo, mentre tutto il pubblico si alzava in piedi per Piero Angela. Il quale, va ricordato, da mercoledì 26 giugno sarà su Rai 1 con la nuova edizione di Super Quark.